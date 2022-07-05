澳洲東岸連降4天豪雨 泥黃河水淹沒雪梨大片土地

（法新社雪梨5日電） 澳洲東岸連日豪雨，河水暴漲，溢出泥褐色河水淹沒雪梨大片土地，房屋和道路泡在水中，迫使數萬人撤離家園。

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官員說，緊急服務單位現已指示約5萬人撤離、或準備逃離新南威爾斯州（New South Wales）不斷上漲的水位。

他們說，在部署於新州的100名官兵協助下，救難人員在雪梨連夜執行了22次洪水救災任務。

官員說，洪水、豪雨和強風已導致1萬9000戶住家斷電。

澳洲一直面臨極端氣候變遷，隨着全球氣候模式變化，乾旱、致命野火、大堡礁（Great Barrier Reef）白化和洪水等變得愈來愈常見且嚴重。

氣溫更高意味大氣飽含更多水氣，會降下更多雨水。

國家緊急救難服務處（State Emergency Services）專員約克（Carlene York）在記者會上說：「雪梨尚未脫離險境，現在不是自滿的時候。」他還說：「外面很危險。」

氣象預報指出，雪梨連續4天降下傾盆大雨後，鋒面將沿東岸朝北方移動。

澳洲聯邦政府宣布，新州23個淹水地區遭遇自然災害，以向受災居民發放援助款項。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP