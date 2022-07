聯合國敦促阿拉伯 給婦女國籍與婚姻平等權利

(法新社日內瓦4日電) 聯合國專家今天敦促阿拉伯聯合大公國讓女性有和男性平等的權利,並點出該國在國籍、婚姻相關的規定上,對女性不公的地方。

聯合國「消除對女性歧視委員會」(Committee on the Elimination of Discrimination against Women, CEDAW)在對阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates)進行第4次的定期審查後,並表達了上述關切。

消除對女性歧視委員會是由23位獨立專家組成的機構,負責監督「消除對婦女一切形式歧視公約」的執行情況。

消除對女性歧視委員會說:「本會對個人地位法(Personal Status Law)中,多項歧視婦女和女孩的條款表示憂心,尤其是在法律上保留男性的監護權、一夫多妻制的持續存在、婦女可用的離婚理由受限等。」

「本會建議阿拉伯聯合大公國進行全面的立法審查,賦予婦女在婚姻、家庭關係、離婚、財產、子女監護等面向上的平等權利。」

專家也擔心阿拉伯聯合大公國的女性,並未如男性一般,享有將國籍傳給子女的權利。

他們敦促阿拉伯聯合大公國給予該國婦女「獲得、改變、保留國籍的平等權利,並傳給其子女和外籍配偶」。

該委員會的成員納達瑞亞 (Lia Nadaraia)告訴記者,從上次2015年的定期審查後,阿拉伯聯合大公國有「重大的進步」,並希望這次委員會提出的建議,也能被該國所接受。

© 2022 AFP