俄烏戰爭後與莫斯科關係緊繃 拉脫維亞將恢復徵兵

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（法新社拉脫維亞首都里加5日電） 拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）今天表示，鑒於俄烏戰爭期間拉脫維亞與莫斯科當局關係日益緊張，拉國將恢復徵兵制。 帕布瑞克斯向媒體表示：「拉脫維亞目前的軍事制度已經到達極限。與此同時，我們沒有理由相信俄羅斯會改變其行為。」 拉脫維亞在加入防禦聯盟北大西洋公約組織（NATO）幾年後便取消義務役。自2007年以來，這個歐洲聯盟（EU）成員國的軍隊由職業軍人及僅在周末於步兵部隊中兼職的國家衛隊（National Guard）志願者所組成。 法新社報導，人口不到200萬人的拉脫維亞與白俄羅斯及俄羅斯毗鄰，目前僅有7500名現役軍人和國民衛隊成員，另有1500名北約部隊支援。 帕布瑞克斯說，義務役將適用於男性，並於明年生效，有多種選擇來滿足服役要求。