憂中國擷取美用戶資料 美參議員要求審查TikTok

（法新社舊金山5日電） 美國聯邦參議院情報委員會領袖今天呼籲，針對中國官員是否正在擷取高人氣短影片平台TikTok的美國用戶資料進行調查。

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參議員在致聯邦貿易委員會（FTC）主席麗娜汗（Lina Khan）的信函中，敦促她審查TikTok如何保護用戶個資。

他們在信中說：「我們在回應公開報導時寫道，中華人民共和國的一些個人一直在存取美國用戶資料，違反多項公開聲明。」

TikTok一直為這類指控自我辯護說，母公司字節跳動（ByteDance）總部雖設於中國，但TikTok並未向中國政府提供有關美國用戶的資料。

為回應美國當局先前的詢問，TikTok在6月中旬指出，公司所有美國用戶資料現在都儲存在美國甲骨文公司（Oracle）營運的美國伺服器上。

美國前總統川普在執政期間，因擔心TikTok平台的資料安全，曾試圖迫使字節跳動將子公司出售給甲骨文。

法新社報導，TikTok上周透過信函，回應9名美國共和黨籍聯邦參議員對於其資料儲存與存取政策的相關問題。

TikTok在信函中證實美國網路媒體BuzzFeed一篇文章的說法，即中國員工可以存取美國用戶數據，但僅在「該公司美國安全團隊監督的強大資安控管及授權批准協定」範圍內。

TikTok目前正在接受美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）評估，這個跨部會委員會負責評估外來投資對美國國家安全的風險。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP