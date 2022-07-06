政府官員接連辭職 英相強生拒下台

（法新社倫敦6日電） 英國財政大臣蘇納克和衛生大臣賈維德昨天遞交辭呈，抗議在首相強生領導下醜聞不斷，讓強生面對議員質詢時壓力倍增。今天又有多名政府成員辭職，但強生表示會堅持下去。

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強生（Boris Johnson）在國會表示：「首相承擔重責大任，面對不同情勢，工作都要堅持下去。我就要這麼做。」

強生遭到下議院（House of Commons）最有權力的委員會主席們質問數個鐘頭，其中包括批判強生最力的一些保守黨員。

昨晚短短10分鐘內，蘇納克（Rishi Sunak）和賈維德（Sajid Javid）雙雙求去，讓58歲的強生大權鬆動。

現在蘇納克與賈維德在國會每周會議的首相答問環節，將坐到保守黨後座。他們都表示，再也無法容忍糾纏強生數個月的醜聞風氣，包括唐寧街之前違反防疫封城令，惹怒循規蹈矩的大眾。

蘇納克與賈維德辭職前不久，強生剛為任命一名保守黨高階成員而道歉。此人為保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher），上周因為被控酒醉性騷擾兩名男性而辭職。

唐寧街起初否認強生2月任命品契爾時，已經知道對方曾被控行為不端。但到了昨天，這份說詞慘遭前高階公務員打臉，這名前高官說，強生2019年任職外長期間，就知道品契爾捲入別的事件。

主管孩童與家庭事務的教育部政務次官昆斯（Will Quince）今天辭職，說他4日必須在媒體前為政府辯護時，獲得不正確的資訊。

國會議員卓特（Laura Trott）今天辭去交通部國會私人秘書職位，並在臉書（Facebook）貼文稱：「信任在政界是最重要的事，而且永遠應該是最重要的，令人難過的是，近幾個月信任已經喪失。」

主管學校標準的國務大臣華克（Robin Walker）也遞出辭職信，表示「最近的事件讓我看清楚，我們偉大的黨因為不斷聚焦在領導階層所受質疑，已經分散對核心使命的注意力」。

財政部經濟事務秘書葛蘭（John Glen）亦於今天求去，並致函強生表示，他對於強生持續領導英國完全缺乏信心。

同日辭職的還有商業能源與工業策略部（Department of Business, Energy and Industrial Strategy）國會私人秘書布坎（Felicity Buchan），以及內政部國務大臣艾特金斯（Victoria Atkins）等人。

不吝批評強生的保守黨議員布里禎（Andrew Bridgen）則告訴天空新聞網（Sky News）：「我跟黨內很多人現在都下定決心，他（強生）將得在（22日開始的）夏季休會前下台，愈快愈好。」

© 2022 AFP