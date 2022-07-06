斯里蘭卡物資短缺 民眾被迫使用柴火烹煮食物

（法新社斯里蘭卡內錫納6日電） 曾經還算富裕的斯里蘭卡近期因沒有資金購買進口貨物面臨嚴峻經濟危機，國內藥品、瓦斯等各類民生物資短缺，民眾逐漸恢復使用柴火烹煮食物。

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斯里蘭卡民眾改以柴火烹煮食物始於今年初，因為當時全國有上千廚房發生氣爆事件，至少造成7人死亡與數百人受傷。事發原因為供應商試圖降低成本而提高瓦斯內丙烷比例，導致瓦斯罐壓力達到危險程度。

但如今在有2200萬人口的斯里蘭卡，瓦斯就像其他許多物品一樣，不是無從取得，就是價格令大多數人無法負擔。

部份斯里蘭卡人改以煤油爐具烹煮食物，但是政府也沒有美元進口煤油或是同樣短缺的汽油及柴油。

政府因為沒有美元進口供發電的燃料而實行漫長的斷電，購買電子爐具的民眾也不知所措。

41歲的哈普阿拉奇（Niluka Hapuarachchi）曾在一個周日烹煮午餐後突遇瓦斯爐爆炸，卻奇蹟般地毫髮無傷。

她表示：「幸運的是，爆炸當下並沒有其他人在場。玻璃檯面的瓦斯爐爆炸後，地板上全是玻璃碎片。我再也不會使用瓦斯爐烹調食物，因為那並不安全；我們現在恢復使用柴火。」

67歲的路邊攤老闆卡魯納瓦蒂（M.G. Karunawathi）同樣恢復使用柴火，並表示這是在歇業與忍受濃煙、煤灰間作出的無奈選擇。

卡魯納瓦蒂告訴法新社：「使用柴火烹調食物時我們飽受（吸入濃煙）折磨，但我們別無選擇。此外，要取得柴火也不容易，而且變得非常昂貴。」

然而，這種痛苦情況很有可能持續下去，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）昨天在國會表示：「我們在2023年勢必會面臨相同困難。這是真話，也是現實。」

© 2022 AFP