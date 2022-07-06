35國齊發聲 籲國際體育組織除名俄羅斯與白俄

（法新社華盛頓5日電） 鑒於俄羅斯入侵烏克蘭，在幾個國際重要賽事禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽後，西方國家和日本、韓國等35國今天發表聯合聲明，呼籲剔除兩國在國際體育組織的職掌資格。

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法新社報導，西方與日本、韓國等35國在聯合聲明中重申3月8日的呼籲，要求國際體育賽事不在俄羅斯或白俄羅斯境內舉辦，並禁止兩國公民參加國際競賽。 這35國在新的建議中，呼籲暫停俄羅斯和白俄羅斯管理機構在國際體育總會的職掌。

這份由各國負責體育事務的部長及文化官員所發表、透過美國國務院公布的聲明說道：「與俄羅斯和白俄羅斯國家關係密切的個人，包括但不限於政府官員，應從對國際體育協會具有影響力的職位上卸職，例如董事會和組織委員會等。」

美國和歐洲聯盟（EU）已發起一項抵制俄羅斯的行動，盼能向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）施壓；蒲亭為俄羅斯主辦2014年冬季奧運和2018年世界盃足球賽感到自豪。

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，世界足球管理機構國際足球總會（FIFA）和溫布頓（Wimbledon）網球錦標賽與其他單位已禁止俄羅斯選手參賽。 這項新的聯合聲明呼籲，那些允許俄羅斯和白俄羅斯參與的體育活動，應清楚表明這些運動員不代表他們的國家，且禁止使用該國國旗。（譯者：紀錦玲）

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