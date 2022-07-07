新加坡再處決2毒販 倡議人士憂處刑加劇

（法新社新加坡7日電） 新加坡政府今天將2名毒販處以絞刑，遭倡議人士批為「可恥且不人道的刑罰」。自3月以來，星國已對4名受刑人執行死刑。

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此前最近的一次處決是在4月。當時星國當局將一名走私毒品的智能不足男子處以絞刑，在國際間激起眾怒，並引來歐洲聯盟（EU）、聯合國（UN）等國際組織的反對。

新加坡對待毒品犯罪相當嚴厲，是全世界刑度最重的國家之一。儘管廢除死刑的聲浪漸漲，星國當局仍堅稱極刑是遏阻毒品非法交易的有效方式。

記者兼着名維權人士韓俐穎（Kirsten Han）指出，今天遭處決的受刑人為來自馬來西亞、今年32歲的辛格（Kalwant Singh），以及新加坡籍的古斯（Norasharee Gous）。兩人皆因2016年的一起海洛因非法販運案件而被判刑。

韓俐穎告訴法新社，辛格的姐姐已收到他的死亡證明；古斯的家人也已將死者遺體送往清真寺。

辛格昨天最後一搏提出上訴。他的律師團強調，辛格曾提供線報，協助星國當局逮捕一名涉嫌販毒的重要嫌犯。

不過，上訴立即遭到3名法官駁回。法官還稱，逮捕該名嫌犯的過程中，緝毒官員並未採用辛格提供的任何情報。

針對當局再度執行死刑，星國監獄官員並未回覆置評請求。

國際特赦組織（Amnesty International）則批評，星國政府實施死刑之舉「公然違反人權」。

該組織的區域研究副秘書長吉爾（Emerlynne Gil）說：「我們敦促新加坡當局立即停止執行最新一波絞刑，並暫停實施處決，向終結可恥且不人道的刑罰邁進一步。」

在中斷處刑2年多後，新加坡3月起重新開始執行死刑。倡議人士擔心，這將是一連串行刑的序幕。

星國內政兼律政部長尚穆根（K Shanmugam）近期接受英國廣播公司（BBC）採訪時，為執行死刑辯護。他宣稱，有「明確證據，表明死刑是遏止潛在毒販的有效方式」。

© 2022 AFP