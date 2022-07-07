曾是辛辣記者 強生過往言論成批評者攻擊利器

（法新社倫敦7日電） 英國首相強生（Boris Johnson）在步入政壇並躍升為首相之前，曾是位引人注目的記者，他所撰寫的文章和發表的言論，一貫具有爭議性。

廣告 繼續瀏覽後續

強生當時在報章雜誌撰寫的專欄，成了日後批評人士的寶庫，經常一字不差地被引述，用來反擊他。

這些言論以及因此經常對他人造成的冒犯，如果是來自一位比強生更傳統的政治人物，很可能早就斷送仕途。但強生卻能理直氣壯找藉口，堅稱總是遭到斷章取義錯誤引述他的言論，或乾脆刻意對批評者視若無睹。

他的辛辣言論，包括形容單親媽媽的孩子「沒教養、無知、好鬥、是私生子」，稱男同性戀者是「穿運動背心的後庭男孩（bumboy）」，還說戴面罩的穆斯林女性像「信箱」和「銀行搶匪」。

強生也曾開罪某些國家，比如形容保守黨內鬥有如「巴布亞紐幾內亞人的同類相食和謀殺酋長」。

有時他也不放過一整個洲，比如他曾形容非洲是個「污點」，藉以幫大英帝國開脫責任。他2002年在「觀察者」（The Spectator）雜誌撰文寫道：「問題不在於我們曾經管事，而是在於我們不再管事。」

強生還曾將矛頭對準一些城市。當英國利物浦（Liverpool）的市民2004年為一名利物浦男子在伊拉克遭到極端分子綁架殺害而哀悼時，他竟然譏為多愁善感。

強生2016年以英國外相身份，和到訪的時任美國國務卿凱瑞（John Kerry）舉行首次聯合記者會時，就因為他以往的言論而使氣氛尷尬。

當時強生被問道，他曾經說過時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）有「部分肯亞血統」，以致「對大英帝國抱持祖傳的惡感」，他是否會為此道歉？

強生還被問道，他曾經形容當時的美國總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）「染金髮、翹嘴、眼神冷冰冰，像是精神病院中有虐待狂的護士」，他與對方會晤時會說什麼？

這些辛辣言論究竟在何種程度反映強生真正的想法，或只是為了見報語不驚人死不休，並不容易分辨。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）

© 2022 AFP