瑞典重要政治活動傳持刀攻擊事件 警方證實6旬婦不治

（法新社斯德哥爾摩6日電） 瑞典警方今天說，哥特蘭島（Gotland）舉行的重量級政治人物年度集會「阿爾梅道周」活動場地附近傳出1名男子持刀攻擊事件，造成1名60歲女子喪生。

廣告 繼續瀏覽後續

瑞典「快報」（Expressen）報導，據信嫌犯與新納粹團體「北歐抵抗運動」（Nordic Resistance Movement, NMR）有關，但警方未證實這項消息。

警方表示，這起事件於下午將近2時發生，地點在哥特蘭島最大城維斯必（Visby）市中心，並說這名受害的女性當場急救，但送醫後傷重不治。

有關當局後來證實，死者是一名64歲的精神科醫師。

「快報」稍早報導，犯案男子沒有前科，跟被害人之間也沒有清楚的關聯。

警方表示，這名33歲男子犯案後不久，隨即在案發地點附近遭逮捕，警方正進一步調查案情。

警方不願就犯案動機置評，但哥特蘭的警長坦言，在初步調查階段不排除涉及政治動機。

然而警方也說，他們不認為此事與「阿爾梅道周」（Almedalen Week）有關。

「阿爾梅道周」為瑞典最重要的政治性大型活動，受COVID-19疫情（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，「阿爾梅道周」睽違2年再度實體舉行。瑞典預定9月舉行大選，使得今年這個活動更受矚目。

© 2022 AFP