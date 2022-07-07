聯合國：全球糧食能源價格飆漲 7100萬人陷貧困

（法新社紐約聯合國總部7日電） 聯合國開發計畫署（United Nations Development Programme）今天發布的報告指出，全球糧食和能源價格飆升迫使世界最貧困國家的7100萬人民陷入貧窮。

廣告 繼續瀏覽後續

聯合國開發計畫署透過新聞稿表示，過去3個月開發中國家的貧窮率上升速度「較COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊時還要快地多」，並將物價飆升的部分原因歸咎於俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

為了解決這項日益嚴重的問題，聯合國開發計畫署指出，「比起全面能源補助，針對性給予家戶現金更為公平合理、畫算」，但又提到，各國政府會「需要多邊體系支持才能達到收支平衡」。

聯合國開發計畫署在報告中也警告，各國央行藉由升息處理通貨膨脹問題時，「有可能引發進一步的經濟衰退所造成的貧困，這會進一步加劇危機，加速且加深全球貧窮問題」。

報告檢視了159個國家，發現巴爾幹半島（Balkans）、裏海地區（Caspian Sea）、撒哈拉沙漠以南非洲（sub-Saharan Africa）的情況最為嚴峻，尤其是沙赫爾沙漠（Sahel）。

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）指出：「空前的物價飆漲意味着，對於世界各地的許多人來說，昨天他們能買到的食物，在今天已經變得難以負擔了。」

他警告：「這場生活成本危機正以驚人的速度使數百萬人民陷入貧困甚至饑餓，隨之而來還有社會動蕩日益加劇的威脅。」

聯合國報告指出，因物價飆漲而面臨最嚴峻後果的國家有亞美尼亞、烏茲別克、布吉納法索、迦納、肯亞、盧安達、蘇丹、海地、巴基斯坦、斯里蘭卡、衣索比亞、馬利、奈及利亞、獅子山、坦尚尼亞及葉門。

© 2022 AFP