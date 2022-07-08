強生未立刻離職 英媒：想在首相別墅辦婚禮派對

（法新社倫敦7日電） 英國首相強生（Boris Johnson）宣布辭職，並說他將留任到保守黨新黨魁選出。英媒今天報導，強生未立刻離職，是想在首相別墅舉行婚禮派對。

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強生夫婦2021年5月在倫敦秘密結婚，當時由於防疫規範的限制，只在首相官邸宴請30名賓客，強生夫婦之後就計畫今年7月30日要在契克斯（Chequers）鄉村別墅舉行更盛大的婚禮派對。

英國「每日鏡報」（Daily Mirror）和「衛報」（The Guardian）等媒體報導，強生選擇留任到保守黨新黨魁選出，部分原因是想保有使用契克斯鄉村別墅的權利，以便舉行婚禮派對，因為邀請函已經發出去了。

批評者說，強生在辭職演說時還心系契克斯鄉村別墅，一度口誤「感謝契克斯的優異員工」。

倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）告訴倫敦廣播電台（LBC Radio）：「誰都想花納稅人的錢在契克斯舉辦奢華的婚禮派對，但他（強生）的做法令人厭惡，他將無法如願。」

這名反對黨工黨的政治人物說：「正派的保守黨人不能接受留任首相只為一己之私，而非國家利益。」

© 2022 AFP