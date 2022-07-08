美國取消加拿大太陽能產品關稅

（法新社渥太華7日電） 華盛頓及渥太華的官員今天表示，美國已同意取消對加拿大太陽能產品課徵的關稅，藉此強化北美相關供應鏈，以協助實現能源與氣候目標。

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這項決定的背景，是一個貿易爭端解決小組今年稍早做出支持加拿大的裁決，判定美方關稅違反北美貿易協定「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）在聲明中表示：「與加拿大達成這項和解，將讓美國能利用來自最緊密盟邦之一的產品促進太陽能擴大建置。」她並指出，這也將「培養出更具韌性的北美潔凈能源產品供應鏈，而不是由強迫勞動力製造」。

加拿大貿易部部長伍鳳儀（Mary Ng）則說，與美國的和解協議將在再生能源方面「加強北美洲的競爭力」。她與戴琪明天將簽署合作備忘錄（MOU）。

美國2018年為了因應太陽能貨品進口大增，而對加拿大和其他國家的相關產品課徵關稅。當時華府表示，這種情況「主要歸咎於中國製造商的太陽能電池與模組產能過剩」。

美國總統拜登2月將關稅期限延長，其後美國-墨西哥-加拿大協定的爭端解決小組介入。

根據伍鳳儀說法，原有關稅造成美國從加拿大進口的太陽能貨品減少了82%。

伍鳳儀錶示，在「對抗氣候變遷、創造就業及支持北美洲再生能源科技發展與擴大」方面，美國與加拿大擁有「共同的目標與承諾」；而在美加達成潔凈能源網絡的目標上，太陽能扮演「重要角色」。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：張正芊）

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