以色列總理：反制伊朗是拜登中東行首要議程

（法新社耶路撒冷10日電） 以色列總理拉皮德今天表示，擴大聯合行動以反制伊朗將是美國總統拜登訪問以色列期間的首要議程，並且敦促對德黑蘭核武野心作出「果斷」回應。

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拜登定13日訪耶路撒冷。1日上任的拉皮德（Yair Lapid）今天第2次主持內閣會議時說，拜登是「美國政壇中以色列歷來最緊密朋友之一」。

拉皮德說，拜登此訪「首要聚焦於伊朗問題」。11月1日大選前，他擔任看守內閣總理和外交部長。

據周末期間出現的國際原子能總署（IAEA）報告，伊朗已就提高鈾濃縮能力對IAEA進行通報。

拉皮德說：「昨天，據透露伊朗正運用先進離心機進行濃縮，這完全違反它已經簽署的協議...國際必須果斷回應：重返聯合國安全理事會並全力啟動制裁機制。」

以色列反對恢復2015年伊朗與世界列強簽署的核子協議，那項協議讓德黑蘭透過抑制核計畫來換取解除鬆綁制裁。

美國前總統川普政府2018年退出上述協議，並且恢復對德黑蘭的嚴厲制裁。

包括與美國展開間接談判在內，尋求恢復協議的談判去年4月開始在瑞士維也納進行，但是3月以來陷入僵局。

核計畫之外，以色列也對伊朗支持黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）發出警訊。真主黨本月派無人機前往以色列在地中海的一個鑽油平台。黎巴嫩聲稱此一鑽油平台位在爭議水域中。

以色列還指控伊朗特務陰謀在土耳其伊斯坦堡綁架或殺害以色列人。

拉皮德說：「伊朗試圖攻擊我們，以色列不會袖手旁觀...我們將會跟拜登總統和他的團隊討論擴大安全合作，以對抗所有威脅。」

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）7日表示，拜登中東行議程將會包括在諸如防空等議題上展開「更大協調合作」，尤其在有關於反制德黑蘭的議題上。

拜登此行也將走訪伊朗在區域內的主要敵人沙烏地阿拉伯。

© 2022 AFP