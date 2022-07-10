德執政黨夏日派對 至少9名女性被下迷奸藥

（法新社柏林9日電） 德國執政社會民主黨（SPD）今天表示，一場總理蕭茲與國會議員參加的黨內夏季派對中，至少有9名女性被下迷奸藥。社民黨這場活動約有1000人參加，只有受邀者才能入場。

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社民黨共同領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）說，他對這消息感到「震驚」。

他告訴德國「世界報」（Die Welt）說：「這讓我很生氣，在社民黨舉辦的活動中竟發生這種事。」他又說，要為此事負責的人都該被羈押、接受調查。

社民黨國會黨團發言人證實了柏林「每日鏡報」(Tagesspiegel）的報導，並告訴法新社說：「目前有相當多的情緒。」

柏林警方表示，一名21歲女子舉報，她在一場「夏日政治派對」受到嚴重身體傷害。 目前警方正在調查這起指控。

這名女性第2天去醫院檢查；據指出，她在那場活動中，只吃了些食物和不含酒精的飲料。

社民黨議員馬斯特（Katja Mast）在社群網站推特（Twitter）上說：「我建議所有受影響的人報案。」

根據社民黨所言，國會黨團發言人並不排除在這9人之外，還有更多受害者。

社民黨在6日晚間向所有與會人士寄了一封電子郵件，譴責「這個駭人聽聞的犯行，我們已立即向國會警察舉報了」。

這場社民黨在議會休會前的傳統夏季狂歡派對，大約有1000人參加。

黨團發言人說：「這是一個內部活動，只有受邀者才能入場。」發言人並說還有很多不確定性，警方正在調查中。

法新社報導，這名舉報女子告訴警方，她在活動期間食用食物和非酒精飲料後，感到噁心和頭暈。

警方表示，到目前為止，已接獲另外4起舉報案件。（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP