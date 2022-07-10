戰爭疲乏、通膨飆升 援助烏克蘭難民意願似降低

（法新社布拉格10日電） 自俄羅斯侵略烏克蘭以來，格里齊基夫已對數十名，甚至數百名烏克蘭難民伸出援手，但隨着歐洲對烏克蘭戰爭漸感疲乏，加上物價飆漲，通膨攀升，她發現這項任務越來越困難。

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格里齊基夫（Ruslana Hrytskiv ）本周在臉書幫烏克蘭孩童募集二手鞋時，發現陷入穿二手鞋對健康影響的辯論中。

她表示，小孩的媽媽在前往布拉格的途中，生下第三胎，無力替她的雙胞胎添購新鞋。但這點已經無法引起他人的關心。

這位住在捷克超過20年的烏克蘭人表示，這次的回應比過去慢。

東歐地區的援助機構也經歷類似的情況。一如歐陸其他地區，東歐也面臨物價飆漲，人們花錢前開始三思。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭大幅推升能源價格，造成通膨創新高，波蘭6月通膨達到15.6%。

協調安排難民住宿問題的援助團體匈牙利人道安居（Hungarian Habitat for Humanity）的志工巴康帝基斯（Eszter Bakondi-Kiss）指出：「我們可以看到現在助人的意願多少較戰爭初期降低。」

巴康帝基斯告訴法新社：「我們那時接獲更多願意提供協助或加入這些計畫的申請。」

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭近5個月，隨着東歐地區生活費攀升，協助烏克蘭難民的熱心人士開始感覺到區域協助的回應變慢。

布達佩斯協助安置難民的志工，則是將區域內協助烏克蘭難民的意願滑降，歸咎於暑假。

「大家都想重返自己的生活。」

另一個因素是湧入的難民減少。

華沙大學研究員史佐柯斯卡（Dominika Pszczolkowska）指出：「助人意願仍相同，但需求已改變。」

史佐柯斯卡告訴法新社：「烏克蘭人現在試圖投入勞動市場，他們不尋求社會福利，這點波蘭人很感謝。」

近30萬名烏克蘭難民在波蘭找到工作，雖然這些工作需要的教育水準和專業技巧比他們的教育水準和專業技巧還要低。

波蘭家庭部8日表示：「因為戰爭因素來到波蘭的烏克蘭公民填補了特定產業的缺口。」

捷克也提供了7萬7000名的烏克蘭難民就業。

其中包括格里齊基夫在烏克蘭戰爭初期安置的一名帶着兩個小孩的媽媽，這位媽媽目前在另一個城鎮的一家麵包店工作。

現在接待另一名難民的格里齊基夫指出：「企業不想提供他們長期合約，這是個問題，但他們馬上就提供工作。」

「我總是備好車子，隨時可以出發提供協助。我可以看出來他們有多感激。這就是最好的回報。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2022 AFP