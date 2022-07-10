攸關歐洲天然氣輸送 加拿大將把渦輪機歸還德國

（法新社蒙特婁9日綜合外電報導）加拿大自然資源部長今天發布聲明說，加國將把維修好的俄羅斯天然氣渦輪機交給德國。維修北溪一號管線（Nord Stream 1）需要用到這個渦輪機。

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北溪一號經由波羅的海將天然氣從俄國運往德國。

加拿大資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）今天表示：「加拿大將對西門子加拿大（Siemens Canada）發出限時且可撤回的許可，允許將修好的北溪一號渦輪機交還德國，在他們持續擺脫俄羅斯石油和天然氣之際，為歐洲取得可靠與可負擔能源提供支援。」

加拿大也宣布，對俄羅斯能源部門的制裁將擴大到涵蓋工業製造。

烏克蘭先前敦促加拿大不要歸還渦輪機，因為俄羅斯入侵烏克蘭數月後，烏國尋求持續對俄國施加國際壓力。

德國希望增強日益減少的能源供應，但烏克蘭指責柏林屈服於俄羅斯的「勒索」。莫斯科先前將天然氣減供歸咎於需要維修，而不是烏克蘭戰爭期間的市場狀況。

這些渦輪機正在德國工業巨頭西門子（Siemens）的加拿大工廠保養維修。

能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）上月減少經由北溪天然氣管線（Nord Stream）輸往德國的天然氣供應量，並把此舉歸咎於遲未進行維修。

柏林表示，最近幾周持續定期聯繫渥太華，以確保渦輪機能迅速歸還歐洲。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）

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