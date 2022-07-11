吉里巴斯退出太平洋島國論壇 集團面臨分裂局面

（法新社斐濟蘇瓦11日電） 吉里巴斯宣布退出「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum），使這個組織為了因應海平面上升及中國對太平洋區域的安全野心問題而展開高峰會之際，面臨內部分裂局面。

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吉里巴斯（Kiribati）位於太平洋中部，戰略位置重要，但因地勢低窪面臨海平面上升風險。這個小島國昨天宣布從成立51年、總部位於斐濟的太平洋島國論壇退出，表示這是一項「主權決定」，並將「立即生效」。

吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）在9日的一封信件指出，論壇並未履行「君子協議」，任命密可羅尼西亞島群國家候選人擔任秘書長。這項爭端導緻密克羅尼西亞島群各國揚言退出，不過，據報導此事已在上月以一項輪流擔任秘書長的協議解決，將在本周高峰會進行討論。

太平洋島國論壇成員國10幾位領導人將於12至14日齊聚斐濟首都蘇瓦參與高峰會，正值中國想擴大在太平洋區域外交及安全動作的關鍵時刻。

論壇秘書長普納（Henry Puna）今天在相關活動中告訴各國領導人：「今天的會議是在快速演變的區域及國際情勢下舉行。我們今日面臨各種發展與安全的挑戰，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情到氣候變遷和海洋污染，在在凸顯區域及多邊合作的重要。」

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