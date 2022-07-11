斯里蘭卡總統落荒而逃 官邸留下上千萬現鈔

（法新社可倫坡11日電） 斯里蘭卡經濟崩潰，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）落跑後，官邸內遺留大量斯里蘭卡盧比現鈔。警方表示，上千萬鈔票今天將會交給法院。示威者9日闖入總統官邸後，發現1785萬全新盧比現鈔（約5萬美元，新台幣150萬元），但將鈔票交給了警方。

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警方發言人表示：「鈔票已被警方接管，今天將交給法院。」

官方消息人士表示，官邸還留下一隻裝滿文件的手提箱。

拉賈帕克薩3月31日被試圖闖入的示威者趕出私宅，搬到建於殖民時代、有200年歷史的斯里蘭卡總統府。

根據官方消息人士，示威民眾攻入總統官邸時，73歲的拉賈帕克薩在海軍人員的護送下從後門逃走，搭船離開，前往斯里蘭卡東北部。

截至今天上午，他的行蹤依舊成謎，但斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，拉賈帕克薩已正式告知他將會辭職。

拉賈帕克薩一旦辭職，73歲的威克瑞米辛赫將自動代理總統職務，但威克瑞米辛赫已經表明，一旦就組成聯合政府達成共識，他願意辭職。

示威民眾在總統府外紮營已經超過3個月，要求拉賈帕克薩為空前經濟危機下台。他被控對國家經濟的管理一塌糊塗，斯里蘭卡耗盡外彙存底，甚至無法進口基本物品，全國2200萬民眾的生活陷入困境。

數以千計男女今天持續佔據周末攻佔的總統府，矢言要待到拉賈帕克薩下台為止。

© 2022 AFP