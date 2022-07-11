烏克蘭學生獲獎學金支助留學台灣 籲永遠準備好因應威脅

（法新社台中11日電） 俄羅斯出兵烏克蘭引發對於中國武力犯台的憂慮。獲獎學金、目前留學台中的烏克蘭學生柯沃認為烏、檯面臨「類似威脅」，呼籲台灣記取烏克蘭經驗，「永遠準備好、隨時有防備」。

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烏克蘭學生福賽克（Anna Fursyk）剛搬進台灣的大學宿舍時，軍用噴射機呼嘯而過的轟隆聲令她心頭一顫，讓她回想起自己剛逃離的那場戰爭。

她是獲得全額獎學金、近日抵達台中��就學的8名烏克蘭學生之一。除了被台灣的民主政體吸引之外，台灣面臨日益咄咄逼人強鄰持續不斷侵略威脅的處境，也讓她有種親切感。 喚起福賽克戰爭記憶的軍機從她宿舍附近的空軍基地起飛。中國戰機入侵台灣防空識別區的次數日增，台灣空軍緊急出動戰機的情況也愈來愈頻繁。 20歲的福賽克說：「一開始我很害怕，因為我以為開戰了。烏克蘭戰爭讓我精神受到影響。」 當俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令出兵烏克蘭時，許多台灣人最深沉的恐懼有了最佳例證，他們擔心中國有朝一日將會言出必行，不惜動武並吞被它視為領土一部分的這座島嶼。 28歲的柯沃（Roman Koval）出身烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk），曾經擔任空服員的他說自己決定到台灣展開新生活，部分原因在於台、烏面臨著他口中所說的「類似威脅」。 他呼籲台灣從烏克蘭經驗中學習，「永遠準備好、隨時有防備」。

他說：「烏克蘭人一直以為…美國會來救我們、歐洲會來救我們。但事實證明，沒有人會來救我們。會保護我們的，沒有別人，只有我們自己，我們必須自己戰鬥。」 俄烏開戰之後，台灣民眾對烏克蘭的援助大量湧現，為賑濟烏克蘭難民所發起的募款專案僅僅4周就募得近3300萬美元，總統蔡英文和其他高階官員也分別為此捐出一個月所得。上述烏克蘭學生獎學金則是由大學自行募款約138萬美元。

蔡總統希望將台灣處境與烏克蘭相提並論。她上傳烏克蘭國旗色調的蘭花照片，在社群媒體上引起轟動，她並發推文說：「我希望自由民主可以繼續在我們兩國綻放。」 逃離烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的福賽克表示，選擇搬到台灣正是因為她要生活在「民主和自由」的環境中，同時學習成為一名華語教師。

她以流利中文說：「我沒有選擇待在中國就是因為共產主義，那會使得我的生活窒礙難行。」 若從受侵略時、外國是否會介入的面向來看，20歲的庫普莉（Alina Kuprii）認為，台灣優於烏克蘭，這全拜台灣半導體產業之賜。台灣晶圓代工廠生產世界最先進晶片，那是全球科技業關鍵零組件。

庫普莉說：「如果中國入侵台灣，將會非常危險，就會真正影響國際貿易，這點烏克蘭比不上。我希望中國不會那麼做。」 攻讀全球工商管理碩士（Global MBA）學位的庫普莉希望自己最終能夠返國工作，發揮在台所學，推廣台灣與烏克蘭雙邊商業關係。

© 2022 AFP