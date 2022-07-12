伊朗將把武裝無人機給俄羅斯 料將用來對付烏克蘭

（法新社德黑蘭11日電） 俄烏之戰不見停歇，美國白宮國家安全顧問蘇利文表示，伊朗正要將數百架可裝載戰鬥武器的無人機提供給俄羅斯，讓他們用來對付烏克蘭。

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蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國收到的情資支持了一種論點，即俄軍在烏克蘭蒙受重大損失，面臨了維持武器、裝備強度的挑戰。

蘇利文告訴記者說：「伊朗政府正準備加快時程，提供俄羅斯數百架的無人機，當中包括可加載武器的無人機。」

他說：「我們的情資進一步顯示，伊朗正準備訓練俄羅斯軍隊使用這些無人機，初步的訓練計畫最快將於7月展開。」

蘇利文表示目前並不清楚伊朗是否已將無人機交付給俄羅斯。

他指出，伊朗的無人機已經被葉門叛軍「青年運動」（Houthi）用來攻擊沙烏地阿拉伯。

無人機對俄烏戰爭的交戰雙方均發揮了至關重要的功用，包括遠距離發射飛彈、對目標投擲小型炸彈、對炮兵和地面部隊進行偵察。

美國及其他盟國提供許多類型的小型無人機給烏克蘭，烏國在使用土耳其制的拜拉克塔（Bayraktar）武裝無人機後取得尤其重大的成功。

蘇利文說：「從我們的角度來看，我們會繼續盡自己的力量，幫烏克蘭維持有效防禦，並助烏國表明，俄羅斯試圖將烏國從地圖上抹去的企圖是不會成功的。」

© 2022 AFP