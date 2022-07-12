斯里蘭卡總統可能「海遁」 機場移民官員不幫忙出境

（法新社可倫坡12日電） 斯里蘭卡機場移民官員今天拒絕到貴賓室為總統拉賈帕克薩完成出境手續，使得四面楚歌的總統顏面掃地。消息人士指出，他現在考慮運用海軍巡邏艦逃往海外。

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史無前例經濟危機導致斯里蘭卡抗議四起，拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）本來已經承諾明天辭職，為「和平移交政權」作準備。

數十萬抗議民眾9日攻破總統府禁區前一刻，73歲的他從後門逃出官邸，登上海軍軍艦藏身外海。官員指出，他後來想要前往阿拉伯聯合大公國的杜拜。

總統身分讓拉賈帕克薩享有豁免權，得以免遭逮捕。據信他想要在下台之前離境，以避免可能遭到羈押。

但是機場移民官員拒絕前往貴賓室替他在護照上蓋章。他堅持不走一般通道，擔心會遭到其他旅客攻擊。

錯過4班能夠載他們飛往阿聯的航班後，拉賈帕克薩和妻子昨晚在毗鄰主要機場班達蘭乃克國際機場（Bandaranaike International Airport）的軍事基地過夜。

拉賈帕克薩胞弟巴席爾．拉賈帕克薩（Basil Rajapaksa）4月請辭財政部長。他今早也在機場遭遇類似僵局，錯過了前往杜拜的航班。

巴席爾擁有美國和斯里蘭卡雙重國籍。他試圖運用提供商務旅客的付費禮賓服務，但是機場移民官員表示，他們當下就從快速服務櫃檯撤離。

一名機場官員指出：「當時有一些其他旅客抗議巴席爾要跟他們同機。他在情急之下倉皇離開機場。」

外交消息人士指出，拉賈帕克薩兄弟9日擔心遭到暴民泄憤，從總統府落荒而逃。巴席爾當時把美國護照留在府內，因此他現在必須重辦一本。

示威者闖入總統官邸後，發現一隻裝滿文件的手提箱，以及1785萬斯里蘭卡盧比現鈔（約5萬美元，新台幣150萬元），現在都已被可倫坡法院扣押。

總統府對於總統身在何處沒有發布正式聲明，但是拉賈帕克薩仍然是武裝部隊總司令，手上握有軍事資源。

國防高層消息人士指出，拉賈帕克薩在軍方的親信正商討着將總統和隨行人員用海軍巡邏艦送到海外的可能性。

一艘軍艦9日將拉賈帕克薩和幕僚送往東北部春可馬里港（Trincomalee），他昨天坐直升機回到國際機場。

這名國防消息人士說：「從海上離開是目前最好選項。他可能前往馬爾地夫或印度，再搭機前往杜拜。」

另一個選擇則是從島嶼南端馬特拉（Mattala）的另一座國際機場包機離境。2013年開始營運的這座機場以拉賈帕克薩胞兄馬興達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）為名。

© 2022 AFP