烏新法限制權貴影響力 首富宣布退出媒體

（法新社基輔11日電） 烏克蘭首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）今天表示，為遵守目的在於限制權貴影響力的法律，旗下投資公司將退出媒體事業。

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亞赫米托夫在集團控股公司SCM官網發布聲明說：「本周，烏克蘭媒體集團（Media Group Ukraine）將為了國家利益，放棄我們電視頻道的所有烏克蘭執照…以及紙媒執照。」

這位55歲的億萬富翁表示，做出這項決定，是因為2021年9月通過、目的在於「避免權貴過度影響力造成國家安全風險」的法律生效。

亞赫米托夫在聲明中表示：「法律規定6個月內出售媒體資產的期限短，加上俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略，使得SCM無法以市場條件出售媒體業務。」

烏克蘭媒體集團是烏克蘭最大媒體控股公司之一，由10個電視頻道組成，包括多個新聞頻道、線上資源和紙媒。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）在推特發文，樂見亞赫米托夫這項決定。波多利雅科說：「去寡頭化法是國家與企業新篇章的開始。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）盛讚這項法律是改造烏克蘭的歷史機會，基輔部分外交人士卻認為，此法基本上只是虛有其表。

亞赫米托夫身家預估42億美元，1996年以來都是頓內茨礦工足球隊（Shakhtar Donetsk）的老闆。他並創立SCM控股公司，專門從事鍊鋼、能源以及煤炭和冶金業務。

© 2022 AFP