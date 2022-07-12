瑞典持刀攻擊案 檢調視為恐怖分子行動

（法新社斯德哥爾摩11日電） 瑞典一場政治活動上周發生持刀攻擊事件，死者是一位知名精神科醫生。瑞典檢方與國內情報部門今天表示，調查人員將這起攻擊事件視為「恐怖分子」行動。

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瑞典哥特蘭島（Gotland Island）維斯必（Visby）6日舉辦年度政治集會「阿爾梅道周」（Almedalen Week），現年32歲嫌犯在場持刀殺害64歲精神科醫生維瑟格倫（Ing-Marie Wieselgren），這名嫌犯隨即被捕。

警方最初指控他犯下謀殺罪，稱嫌犯是出自於對瑞典精神醫療的不滿。但檢方今天指出，調查人員將此攻擊事件視為「恐怖分子」行動。

檢方辦公室發表聲明表示：「此案嫌疑人除遭關押的32歲嫌犯外，並無他人」。其中也寫道，該名男子現在涉嫌「恐怖主義性質謀殺」和「恐怖主義性質預謀殺人」。

瑞典安全局（Swedish Security Service,Sapo）女發言人稱「已出現讓這項轉變合理化的消息」，但她未透露更多細節。

據瑞典當地媒體報導，該名嫌犯與北歐新納粹主義組織「北歐抵抗運動」（Nordic Resistance Movement，NMR）有關。

警方上周表示，他們知道這個報導，但未發現這個組織與本案的關聯。

嫌犯已坦承持刀殺人。他的律師8日指出，嫌犯患有「心理問題」，若他沒有找到該名受害者，他準備攻擊其他人。

檢方表示，這起調查已在專責檢察官指示下，移交國內情報部門，將與瑞典警方合作辦案。

當法新社問及調查是否涉及嫌疑人支持新納粹主義，檢方及情報部門官員不予置評。

© 2022 AFP