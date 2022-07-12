西、葡面臨月內第2波熱浪 法、英準備應對酷暑高溫

（法新社馬德里11日電） 西班牙和葡萄牙面臨1個月內來襲的第2波熱浪，今天氣溫飆至超過攝氏43度。預計未來數天內，法國和英國也將出現高溫。

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法新社引述西班牙國家氣象局（AEMET）數據報導，下午6時（格林威治標準時間16時）左右，中部城鎮坎德萊達（Candeleda）測得令人窒息的43.3度高溫。

與此同時，南部城市塞維亞（Seville）測得42.4度；西南部城市巴達霍斯（Badajoz）、梅里達（Merida）也出現42度高溫。

國家氣象局預測，14日至15日巴達霍斯將出現46度高溫，13至14日塞維亞的高溫也將達到45度。

AEMET發言人發言人戴康波（Ruben del Campo）表示，10日開始的這波熱浪確實可能成為「異常」氣候狀況。

他告訴法新社，高溫可能「持續9至10天之久，這可望使其成為1975年以來西班牙經歷的3個最長熱浪之一。」

科學家指出，受到氣候變遷影響，熱浪變得日益頻繁。6月西國大片地區已出現40度以上氣溫；今年5月則是該國自本世紀初至今最熱的5月。

2021年8月，西國南部小鎮蒙多羅（Montoro）的氣溫達到47.4度，創下有史以來的最高溫。氣象學家不排除這項記錄在未來幾天內被打破的可能性。在鄰國葡萄牙，上周末44度高溫助長了首都里斯本（Lisbon）可見的野火和巨大煙霾。

當地官員說，大火摧毀葡國中部奧蘭（Ourem）市中心的大片地區後，消防隊今天終於控制火勢。

另一方面，法國國家氣象局（Meteo France）表示，熱空氣今天開始進入法國，大部分地區的氣溫都將上升到30度以上，明日部分地區氣溫可能達到39度，且這波熱浪威力應會在16日至19日達到顛峰。

英國今天也發布極端高溫警告，預計英格蘭和威爾斯大部分地區的氣溫將突破30度。

英國氣象局（Met Office）預測，這波高溫將持續到下周，儘管詳細情況仍待觀測，但「從17日到18日，（英格蘭）東南部的氣溫可能超過35度。」

© 2022 AFP