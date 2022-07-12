BBC調查報導 英國特種部隊在阿富汗犯下戰爭罪行

（法新社倫敦12日電） 英國廣播公司（BBC）今天播出的一項調查報導稱，英國精銳的空勤特種部隊（SAS）突擊隊員在一些可疑的情況下殺害至少54名阿富汗人，但軍方指揮系統隱瞞了這些事。

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BBC經過4年調查採訪發現，在漫長的戰爭期間，SAS部隊經常在夜間突襲時「冷血」射殺手無寸鐵的阿富汗男子，然後在他們身上放置武器以證明這些罪行的正當性。

報導稱，高層軍官，包括當時領導英國特種部隊的卡爾頓-史密斯（Mark Carleton-Smith）將軍，都曉得SAS內部關切這些行動，但並未向皇家憲兵（RMP）報告。

BBC指出，根據英國管理武裝部隊的法律，若指揮官察覺潛在的戰爭罪行而未通知憲兵，屬刑事犯罪。

BBC「廣角鏡」（BBC Panorama）節目稱，其調查報導根據的是法庭文件、外泄的電子郵件以及BBC記者前往阿富汗行動現場進行的採訪。上個月以英國陸軍總參謀長身分退休的卡爾頓-史密斯，拒絕對「廣角鏡」發表評論。

英國國防部表示，先前對英軍在阿富汗的行為進行調查，發現證據不足以提出指控。該部發給BBC的聲明稱：「沒有收到新的證據，但若發現新證據，憲兵會考慮提出指控。」

國防部說：「英國武裝部隊以勇氣和專業精神在阿富汗服役，我們會一直以最高標準要求他們。」

今天稍晚完整播出的「廣角鏡」調查報導稱，一支SAS部隊在2010年11月至2011年5月於阿富汗海曼德省（Helmand）為期6個月的任務期間，在一些可疑情況下射殺了54人。

任務後檢視報告（After-action reports）顯示，在沒有一支SAS部隊與塔利班（Taliban）武裝分子交火之後報告有人受傷的情況下，其他軍官對這支部隊造成的傷亡率之高感到驚訝。

特種部隊總部一名高級官員告訴「廣角鏡」：「夜間突襲有太多人喪生，相關解釋也沒什麼道理。一旦有人被拘留，他們就不應該以死亡告終。」

「這事一次又一次發生，引起總部注意。當時很明顯有些事不對勁。」

尤其令人關切的是，事後在阿富汗住宅區現場發現的SAS彈孔接近地面，說明疑犯是跪着或趴在地上。

BBC稱，一些警告在指揮系統中向上通報。但這支SAS中隊終能完成其6個月的任務，並於2012年又被部署了一次。

2014年，RMP對英軍在阿富汗被控犯下的600多起罪行展開調查，其中包括這支SAS中隊的多起殺戮事件。

但RMP調查人員告訴BBC，他們受到英國軍方「阻撓」，於2019年結束調查。

2011年在阿富汗擔任英國皇家海軍陸戰隊（Royal Marines）指揮官的奧利佛．李（Oliver Lee）上校告訴「廣角鏡」，這些指控「難以置信地令人震驚」，應該進行全面公開調查。

© 2022 AFP