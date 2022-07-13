又有中國科技公司遭印度調查 OPPO挨控逃稅164億元

（法新社新德里13日電） 印度當局今天指控，中國智慧型手機製造商OPPO逃避5億5100萬美元（約新台幣164億元）關稅。OPPO成為面臨印度調查機構調查的最新一家中國科技公司。

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政府聲明指出，印度稅收情報署（Directorate of Revenue Intelligence）發現有證據顯示，OPPO不當將免稅優惠用於進口供手機生產的品項。

聲明提到，印度稅收情報署官員搜索OPPO印度子公司辦公室和其經理寓所，取得的「證據顯示，OPPO印度子公司對用於手機製造某些進口品項的描述，故意為錯誤申報」。

自從2020年在喜馬拉雅山區爆發造成死傷的軍事對峙以來，新德里與北京關係就陷入低谷。

上述搜索行動使得OPPO成為受到新德里關注的最新一家中國科技業者。包括手機大廠Vivo、小米，以及網路設備巨頭華為今年稍早都曾遭遇類似搜索。

中國步步高集團旗下的OPPO未立即回應置評請求。

OPPO印度子公司是印度最大智慧型手機供應商，旗下有OnePlus、Realme等手機品牌，。

印度內政部已禁止數以百計中國手機應用程式，包括廣受歡迎的社交媒體平台抖音（TikTok）。政府強調，上述禁令具有保護印度主權免於威脅的正當性。

2020年中印部隊在邊境衝突後，印度境內反中情緒高漲，引發呼籲消費者抵制中國商品的呼聲。

中國仍然是印度重要經濟夥伴，去年雙邊貿易額超過1250億美元。

印度是全球第2大智慧型手機��場，僅次於中國。據市調機構Counterpoint統計，印度智慧型手機��場2021年年增27%，年銷售1億6900萬台。

© 2022 AFP