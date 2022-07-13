墨西哥種族歧視嚴重 原住民學生慘遭同學霸凌火燒

（法新社墨西哥市13日電） 墨西哥至今難以根除種族歧視，一名男學生日前在教室被同學點火焚燒，嚴重灼傷，只因他說原住民語言。

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受害男學生年僅14歲，名叫薩莫拉諾（Juan Zamorano），就讀於中部克雷塔羅州（Queretaro）一所中學。他的兩個同學被控於今年6月在他的椅子上倒酒精。

家人表示，薩莫拉諾發現長褲濕掉而站起身，一名同學趁機點火。薩莫拉諾出現二、三度燒傷，這星期才出院。

根據家屬律師，薩莫拉諾是奧托米族人（Otomi），因為他的族裔背景，已經被霸凌好幾周。律師已舉報涉嫌攻擊的同學和校方。

代表薩莫拉諾一家的律師佛朗哥（Ernesto Franco）告訴法新社，奧托米語是薩莫拉諾的母語，「但他不太喜歡講，因為這讓他被人嘲笑、騷擾和霸凌」。

家人還在媒體前指控，就連老師都因為薩莫拉諾的種族背景騷擾他。薩莫拉諾的父親告訴「環球報」（El Universal）：「她（老師）認為我們跟她不同種族。」

父親並以「謀殺未遂」來形容本案。

克雷塔羅州檢方已宣布啟動調查本案，涉案者可能面臨司法程序。

奧托米族是墨西哥數十個原住民族之一，估計有35萬族人。

© 2022 AFP