3男子非法擁有和出售老鷹合唱團員手稿遭起訴

（法新社紐約12日電） 紐約曼哈頓地區檢察官今天起訴3名男子，他們被控共謀非法擁有和出售老鷹合唱團（Eagles）專輯「加州旅館」（Hotel California）的大約100頁手寫筆記和歌詞。

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霍洛維茲（Glenn Horowitz）、英奇亞迪（Craig Inciardi）和柯辛斯基（Edward Kosinski）3人涉嫌在明知這些手稿是贓物的情況下，還共謀將其出售。這些東西的總價值超過100萬美元。

根據法院文件，這3名男子偽造了老鷹創始團員唐亨利（Don Henley）這些筆記的來源，並對拍賣公司、可能的買家以及執法單位謊報他們取得的方式。筆記中包括當時熱門單曲Hotel California和Life in the Fast Lane的歌詞。

根據法院文件，為老鷹合唱團寫傳記的一位作者最初在1970年代末期偷竊這些手稿，最終出售給霍洛維茲，而霍洛維茲又將手稿轉賣給英奇亞迪和柯辛斯基。

法院文件顯示，唐亨利在得知英奇亞迪和柯辛斯基擁有手稿後，向警方提出檢舉。

曼哈頓檢察官布萊格（Alvin Bragg）說：「紐約是世界級的藝術和文化中心，買賣文化藝品的人必須嚴守法律規定。」

「這些被告企圖保有和出售這些獨一無二的珍貴手稿，雖然他們明知無權這麼做。他們為手稿的來源和他們擁有手稿的權利編造了一番說詞，以便從中獲利。」

© 2022 AFP