(法新社紐約聯合國總部13日電) 包括美國、歐洲聯盟(EU)成員國與亞洲國家在內,來自世界各地數十國今天呼籲俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。

這40多國發布聯合聲明指出,支持烏克蘭在國際法院(International Court of Justice)提出訴訟程序。

聲明指出,「我們重申支持烏克蘭依1948年『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),在國際法院(International Court of Justice)對俄羅斯聯邦提告,尋求以未經證實的種族滅絕指控為基礎,控告俄羅斯不具法律依據在烏克蘭採取軍事行動。」

聲明指出:「我們重申須對俄羅斯的行為追究責任,在這方面,我們認為俄羅斯違反國際法的行為涉及國際責任。」

