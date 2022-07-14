奧運名將法拉揭童年遭販運至英 倫敦警方啟動調查

（法新社倫敦14日電） 曾摘下4面奧運金牌的英國長跑名將法拉（Mo Farah）近日在一部紀錄片中公開其童年遭到非法販運的殘酷真相，倫敦都會區警察局隨即宣布展開調查。

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現年39歲、出生於索馬利亞的法拉於2012年倫敦和2016年裡約兩屆奧運分別拿下5000公尺和1萬公尺長跑共4面金牌，是英國最受人喜愛且最成功的運動員之一。

法拉本周在英國廣播公司（BBC）紀錄片「真實的法拉」（The Real Mo Farah）中透露，他的本名其實是卡辛（Hussein Abdi Kahin）。

他還說，自己在8、9歲被販運到英國後，就淪為家庭奴工，負責照顧其他小孩。

倫敦都會區警察局今天發布聲明稱，「我們已知道媒體關於莫．法拉爵士的報導。本局目前尚未接獲相關通報，但已派遣專人展開調查，現正評估相關資料。」

據報導，法拉是在學校體育老師華金森（Alan Watkinson）的幫助下獲得英國公民身分，並沿用將他販運到英國的婦女給他的化名穆罕默德．法拉（Mohammed Farah）。

儘管法拉承認自己遭到非法販運，可能招致對其英國公民身分的質疑，但英國內政部昨天稱法拉的身分並無問題，不會對他採取任何行動。

法拉還透露，他年僅4歲時，父親就在索馬利亞內亂中喪生，母親和兩個兄弟則生活在東非的索馬利蘭（Somaliland）。索馬利蘭1991年宣布自索馬利亞獨立，但未獲國際普遍承認。

© 2022 AFP