斯里蘭卡總統抵星 新加坡當局：私人訪問未要求庇護

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（法新社可倫坡14日電） 斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）今天傍晚從馬爾地夫飛抵新加坡。星國外交部表示，拉賈帕克薩獲准以私人訪問形式入境，事實上他並未要求、也並沒有被給予庇護。