專家：美國海馬士火箭強大 改變俄烏戰力平衡

（法新社華盛頓15日電） 專家指出，美製精準火箭自6月在烏克蘭戰事派上用場後，就為烏軍提供了一大助力，使戰力平衡偏向不利於俄軍，且可能迫使俄方暫停攻勢。

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自6月中以來，烏克蘭已使用高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）摧毀了俄軍20多座大型彈藥庫和指揮所。這些目標遠離前線，超出傳統火炮的射程。

張貼在社群媒體的影片顯示，在俄軍控制下的烏克蘭盧甘斯克（Lugansk）和新卡科夫卡（Nova Kakhovka）等地，當地彈藥庫發生了壯觀的長時間爆炸，證實了美製火箭的威力和精準度。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「佔領軍已非常明顯感受到現代化火力是什麼。在我們的國土上，到處都沒有他們的安全後方。」

不過專家也警告，這些新式武器並非萬靈丹，烏克蘭需要更多能配合使用的武器和雷達系統，才能擊敗俄軍。

除了精準度以外，海馬士的優勢還包括飛行高度夠低以及速度夠快，使俄軍防空系統無法輕易攔截。且由於這種火箭發射車的機動性高，俄軍難以發覺並鎖定攻擊。

澳洲退休將領、軍事分析家萊恩（Mick Ryan）本周在推特（Twitter）發文說：「海馬士正在改變烏克蘭戰鬥的特性。它正使烏軍得以在較遠距離外鎖定俄軍攻擊，也可鎖定先前因俄軍部署的防空系統以致無法攻擊到的地區。」（譯者：張佑之/核稿：張正芊）

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