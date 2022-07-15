着眼兩國關係正常化 傳以色列不反對紅海兩小島移交沙烏地

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（法新社耶路撒冷15日電） 以色列匿名高層官員表示，以國「不反對」將位於紅海的兩個具有戰略價值的島嶼移交給沙烏地阿拉伯，作為兩國關係邁向正常化的一步。 以色列希望美國總統拜登（Joe Biden）的中東之行，能夠開啟以國與沙烏地阿拉伯之間的外交關係。 拜登連兩天和以色列官員會面後，今天將乘坐空軍一號飛往沙烏地阿拉伯。這是空軍一號首度獲得公開承認由以色列直飛沙國。 最近幾周，以色列官員一直在暗示，拜登可能會在訪問沙烏地期間，宣布有關以色列的倡議。 為此，可用來控制進入以色列埃拉特港（Eilat）的兩個紅海島嶼蒂朗（Tiran）和塞納菲爾（Sanafir），其未來歸屬可能會擺上桌面討論。