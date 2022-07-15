美督察機關控刪除國會暴動相關簡訊 特勤局反駁

（法新社華盛頓14日電） 美國國土安全部督察長庫法瑞（Joseph Cuffari）在一封今天被揭露的信函中表示，負責保護總統安全的美國特勤局刪除了探員在2021年1月6日國會暴動案中發出的簡訊。

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美國國土安全部的督察長辦公室（OIG）職責包括監督獨立審計、調查和檢查國土安全部的計畫和運作，並建議國土安全部以儘可能有效果、效率高且節省的方式來履行職務。

庫法瑞在這封日期標註為昨天的信中告訴聯邦參眾兩院的國土安全委員會領袖，督察長辦公室很難向隸屬國土安全部的特勤局（US Secret Service）取得去年1月6日國會暴動案的紀錄。

美國前總統川普的大批支持者當天闖入國會大廈，試圖阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得總統大選，最終造成數人喪命。聯邦眾議院和司法部正調查川普及其親信是否鼓動支持者闖入國會大廈，而特勤局探員的簡訊可能至關重要。

時任副總統彭斯（Mike Pence）當時在國會大廈主持認證選舉結果的會議，在川普支持者威脅要弔死他之後，他就躲了起來。當天川普和彭斯身邊都有特勤局探員。

一名前白宮工作人員今年6月29日告訴眾院調查委員會，川普曾試圖逼迫特勤局帶他去國會大廈加入支持者的行列。

美國媒體「攔截」（The Intercept）最早報導庫法瑞所寫的信函，之後又由政治新聞網站Politico披露內容。信中說：「國土安全部通知我們，在更換設備的計畫下，許多美國特勤局2021年1月5日和6日的簡訊都被刪除。」

庫法瑞說，在督察長辦公室要求取得電子通訊紀錄以便檢視國會暴動事件後，美國特勤局就刪除了那些簡訊。

此外，他還說，國土安全部遲遲不向督察長辦公室交出其他紀錄。

但特勤局發言人古利耶米（Anthony Guglielmi）在聲明中否認庫法瑞的說法。古利耶米說，清空探員們的手機是既定設備更換計畫的一部分，早在督察長辦公室於國會暴動案發6周後要求提供資料之前就展開了。

古利耶米說，特勤局告知國土安全部督察長辦公室，某些手機資料已丟失，但也明確表示，沒有一則督察長辦公室所要求的簡訊在資料移轉過程中遺失。

眾院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thompson）同時也是眾院調查1月6日國會暴動案委員會的主席。眾院的調查試圖釐清川普是否蓄意慫恿群眾暴動，「政變」未遂。

© 2022 AFP