G20財長會議開幕 美加同聲譴責俄軍侵烏

（法新社�Q里島15日電） 西方國家財政部長今天在印尼�Q里島舉行的20國集團（G20）會議中，譴責俄羅斯軍事入侵烏克蘭，他們還指控俄國官員是俄軍暴行的共犯。

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為期2天的G20財長會議在俄軍侵略烏國的陰影下開幕，距離俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）遭西方國家聯手抨擊而在G20外長會議退席抗議已經一周。俄烏戰爭打亂了市場，使糧食價格高漲並讓本已嚴重的通貨膨脹加劇。

一名財政官員透露，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在開幕式告訴俄國代表團：「全球經濟產生負面外溢效應，俄羅斯應負完全責任。」

「俄國官員應承認，他們因持續支持俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政權，而使這場戰事的可怕後果變本加厲。對於無辜人命損失，你們也有責任。」

一位加拿大官員指出，加國財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）也同聲指責俄國代表團說，他們因支持侵略烏克蘭，而必須對俄軍在烏克蘭犯下的「戰爭罪行」負起責任。

俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）和烏克蘭財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）都是透過視訊方式與會。

俄方另派副財長馬克希莫夫（Timur Maksimov）親自到場出席會議。根據一位出席會議的消息人士說法，馬克希莫夫在場聽到了葉倫和方慧蘭的指責。

另外，烏克蘭表示，俄國軍隊昨天以飛彈攻擊首都基輔西南方大約200公里的文尼察市（Vinnytsia），造成至少23人死亡。當地擁有37萬人口。

烏克蘭指出，俄軍是從黑海一艘潛艦上發射口徑巡弋飛彈（Kalibr）。這是近數周來，俄軍接連對遠離前線的烏克蘭後方城市發射長程飛彈的最新一次攻擊行動，而每次攻擊都造成數十人喪命。

© 2022 AFP