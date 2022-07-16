拜登將與中東各國領袖舉行高峰會 可能談油價問題

（法新社吉達16日電） 美國總統拜登今天在沙烏地阿拉伯與地區各國領導人舉行高峰會談時，很可能會商討波動中的油價問題。

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這是拜登就任總統以來首次出訪中東，沙國則是他此行最後一站。拜登並有意概述他對美國在中東所扮演角色的願景，以免將美國的影響力拱手讓給俄羅斯和中國。

沙國吉達（Jeddah）今天峰會的與會者包括波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）6國以及埃及、約旦和伊拉克等國領導人。

拜登是在昨天飛抵沙烏地阿拉伯訪問，與王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）等人會面，試圖修復因他競選時矢言要使侵犯人權的沙國不見容於世界而受損的雙邊關係。

美國希望沙國增加石油產量，以平抑高漲的油價。油價問題對美國民主黨在11月期中選舉的選情造成威脅。

不過拜登昨天也試圖降低外界對他此行產生立竿見影效果的期望值。他說，「我正儘力增加沙國對美國的供油量」；但表示，「再過數周時間」也無法獲得具體結果。

沙國方面發表聲明說，沙國和美國昨天簽署了18項協定，涵蓋能源、太空、衛生和投資等領域，包括研發5G和6G技術。

沙國另一項聲明表示，兩國注意到「彼此戰略性經濟與投資合作的重要性，特別是有鑒於目前的烏克蘭危機及其產生的負面影響。兩國並重申，將維護全球能源市場穩定」。

© 2022 AFP