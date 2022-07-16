烏克蘭核機構：俄軍利用烏境核廠做基地 炮擊周邊地區

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（中央社基輔16日法新電）烏克蘭國家核電公司今天表示，俄羅斯正利用烏國境內的歐洲最大核電廠作為基地來儲存武器，並藉以炮擊周邊地區。

地方官員在Telegram上表示，俄軍「飛彈擊中第聶伯羅（Dnipro）地區一家公司與鄰近熱鬧的街道」後，這起最近發生的攻擊事件，造成3死15傷。

在距離前線遙遠的地區發生空襲後，對烏克蘭大部分地區的空襲威脅也有所增加。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯的目標是「對烏克蘭城市造成最大程度的破壞」。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）總裁柯亭（Pedro Kotin）今天受訪時表示，多達500名俄軍控制札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，他們已從廠區炮擊第聶伯羅河另一側以及對岸城市尼科波（Nikopol）。

柯亭接着將矛頭指向國際原子能總署（IAEA），他說：「IAEA正在玩一些政治遊戲，在俄羅斯和烏克蘭之間取得平衡。」

IAEA先前表示，必須造訪札波羅熱核電廠來進行必要的維護工作。但是基輔當局反對。烏克蘭國家核電公司宣稱IAEA到訪，只會合理化「核恐怖主義分子」的佔領行動。

自2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，IAEA一直未能前往札波羅熱核電廠。（譯者：陳怡君）

© 2022 AFP