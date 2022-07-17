歐洲熱浪來襲 西班牙葡萄牙山火頻傳

（法新社裡斯本17日電） 造成歐洲西南部各地發生森林大火的夏季熱浪今天仍無緩解跡象，但歐陸部分地區下周氣溫預計還將進一步創下新高。

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近幾日來，法國、葡萄牙、西班牙和希臘消防人員持續對付森林大火，大火已摧殘數以千計公頃土地，還導致數人喪命。

在葡萄牙，氣象機構預測氣溫上看攝氏42度，不過繼14日創下攝氏47度的7月高溫紀錄後，葡萄牙民防單位藉着氣溫稍微下滑的機會，試着撲滅葡國北部剩下的一場大火。

民防局長費南德斯（Andre Fernandes）警告火災風險仍相當高。不過媒體報導指出，仍在焚燒的本土大火數量，已從稍早的20起降為11起。

在經歷2人罹難、60多人受傷，高達1萬5000公頃森林和灌木叢遭火蝕的一周後，他補充表示：「這是一個須保持高度警戒的周末。」里斯本當局今天將決定是否將一周的應急狀態再延長實施。

打火工作也導致數名人員喪命，一架飛機在葡萄牙北部墜機，導致飛行員喪命

在西班牙，國家氣象局維持全國各地不一的警戒層級，警告部分地區恐出現攝氏44度高溫。

區域政府說，西班牙從酷熱的南部到偏遠西北的加利西亞（Galicia），昨天仍有數十場森林大火在延燒，這幾場大火燒毀了約3500公頃土地。

© 2022 AFP