馬克宏將前往舊車站 悼念二戰圍捕猶太人事件80周年

（法新社巴黎17日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天將在昔日載運猶太人到納粹集中營的舊車站皮蒂維耶站（Pithiviers），出席二戰期間猶太人在法國遭圍捕事件80周年紀念活動。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克宏預計下午3時（台灣時間晚間9時）到位於巴黎南方約100公里的皮蒂維耶站，少數納粹大屠殺倖存者也將出席活動。

法國總統府官員表示，馬克宏將在演說中，對反猶主義持續性的威脅表達憂心之意，說反猶主義「仍舊潛伏」於法國社會之中，「有時非常陰險的方式」呈現。

這名官員還說，馬克宏將譴責「歷史修正主義」，尤其是針對二戰時期與納粹德國政權合作的法國領袖貝當（Philippe Petain）角色。

在當時，法國官員應納粹政權要求，在巴黎和郊區逮捕1萬3000名猶太人，包括4115名孩童，然後陸續將這些猶太人從皮蒂維耶站送往奧斯威辛（Auschwitz）集中營，後來活着回來的猶太人不到百人。

這起事件就是有名的巴黎冬季自由車競賽場（Vel d'Hiv）圍捕事件，因為法國警方將其中8160名猶太人帶到此處，老人和病人都無法倖免。

© 2022 AFP