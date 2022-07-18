俄媒：北溪天然氣渦輪機完成維修 從加拿大送德國

（法新社莫斯科18日電） 俄羅斯「工商日報」（Kommersant）今天引述熟悉情況人士的話報導，加拿大昨天將一具維修好的北溪天然氣管線渦輪機用飛機送往德國。

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渦輪機是北溪天然氣管線（Nord Stream）的關鍵零件，由於俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）對德國減少供氣量，將渦輪機送還俄羅斯波爾托瓦亞（Portovaya）壓縮站一事，近幾個月來一直受到關注。

俄羅斯對烏克蘭進行所謂「特別軍事行動」，引發西方國家對莫斯科實施全面制裁。俄羅斯在能源價格飆漲，且出現廣泛通貨膨脹之際，減少供應歐洲天然氣。

北溪一號管線（Nord Stream 1）目前依計畫進行年度維修，預定21日完成。

工商日報（Kommersant）報導，如果物流和海關作業沒有問題，俄方仍需5至7天才會接收到渦輪機。渦輪機相關維修由德國工業巨擘西門子能源（Siemens Energy）提供。

報導指出，渦輪機接下來將從德國用渡輪運送，再走陸路經芬蘭赫爾辛基，預計24日左右抵達俄羅斯，然後須再進行3、4天準備工作。

負責營運北溪天然氣管線的北溪公司（Nord Stream AG）、俄羅斯天然氣工業公司和俄羅斯能源部未立即回應置評請求。西門子能源則拒絕評論此事。

俄羅斯天然氣工業公司16日曾表示，預期西門子會充分履行天然氣渦輪機維修義務，這具渦輪機對北溪天然氣管線和歐洲能源輸送能夠可靠運作至關重要。

© 2022 AFP