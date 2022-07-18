印度總統選舉登場 女性部落領袖有望當選

（法新社新德里18日電） 印度國會今天開始投票選舉新總統，由女性部落領袖慕爾穆（Draupadi Murmu）、資深政治人物辛哈（Yashwant Sinha）分別代表執政與在野兩陣營參選，又以慕爾穆勝選的可能性較高。

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身為桑塔人（Santhal）的慕爾穆獲得總理莫迪（Narendra Modi）所屬的執政黨━印度人民黨（BJP）提名，角逐這個儀式性質為主的職位。

她若當選，將成為印度首位原住民部落出身的總統，以及印度第2位女性總統。

慕爾穆現年64歲，出生在東部的奧里薩省（Odisha）一個原住民部落，克服艱苦環境完成學業後成為教師，1997年從政，曾任奧里薩省交通廳、商業廳、漁業暨畜牧廳的廳長，後被任命為加爾克漢德省（Jharkhand）總督（governor）。

慕爾穆競選消息公布後，莫迪曾推文形容慕爾穆奉獻生命於服務社會，以及協助窮人、受壓迫者和邊緣族群自立。

她的主要對手為政壇老將辛哈。辛哈曾是印度人民黨員，曾任財政部長及外交部長等要職，但2018年因理念分歧而退黨。

印度總統任期5年，可連選連任。總統柯文德（Ram Nath Kovind）於2017年7月25日上任，任期將於今年7月24日結束。他現年76歲，基於年齡與健康因素，已表明無意競選連任。

柯文德是印度史上第2位出身種姓制度最底層━達利特（Dalit，被視為賤民）階級的總統。

印度總統是由國會兩院議員及各省省議員投票選出。本屆選舉，國會議員手中的1票在計票時以700票計算，而各省省議員則視人口比例，投下的1票最少等同8票，最多等同208票，得票超過50%的候選人勝出。

© 2022 AFP