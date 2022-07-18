官員：伊朗技術上可造核彈 但尚未決定做不做

（法新社德黑蘭17日電） 伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的高階顧問哈拉濟今天告訴卡達「半島電視台」（Al Jazeera），伊朗擁有製造核武器的技術能力，但尚未決定是否製造。 路透社和法新社報導，哈拉濟（Kamal Kharrazi）說：「幾天內，我們就能把鈾濃縮到60%，可以輕鬆製造90%的濃縮鈾…伊朗擁有製造核彈的技術工具，但還沒有決定要製造。」

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美國總統拜登昨天結束4天中東訪問，他在訪問以色列期間與以國簽署安全協議，矢言阻止伊朗取得核武。

與此同時，世界大國與伊朗恢復2015年核子協議的談判仍陷入僵局。

曾任伊朗外交部長的哈拉濟還告訴半島電視台，德黑蘭當局已經進行了廣泛的演習，這樣一來，「如果敏感的（伊朗）設施成為目標」，就能深入以色列內部攻擊。

他並未詳細說明演習是在何時進行。

哈拉濟的發言罕見暗示，長期以來一直否認尋求核武的伊朗，可能對核子武器有興趣。

2015年的核協議，以西方解除制裁換取伊朗對核計畫設限以及不得發展核武的保證。

2018年時任美國總統川普退出核子協議，並重新實施嚴厲制裁，促使伊朗放棄根據該協議的諸多承諾。

伊朗為恢複核子協議，與除了美國之外的國家直接談判並和美國間接談判，但3月以來，談判持續陷入僵局。

© 2022 AFP