歐盟要從亞塞拜然進口多一倍天然氣

（法新社巴庫18日電） 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩今天表示，歐盟正尋求從亞塞拜然進口多一倍天然氣。俄羅斯侵略烏克蘭後，歐洲正尋找俄國以外天然氣供應來源。

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自從莫斯科2月24日入侵烏克蘭，天然氣供應已逐漸成為俄羅斯和歐洲之間對抗的武器。

範德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特（Twitter）發文表示：「歐盟正轉而尋求更可靠的能源供應來源。今天我來到亞塞拜然簽署一份新協議。」

位於西亞的亞塞拜然，去年透過穿越喬治亞和土耳其的輸送管，供應歐洲約80億立方公尺的天然氣。

範德賴恩寫道：「我們的目標，是讓亞塞拜然輸送到歐盟的天然氣在幾年內倍增。對於我們的供應安全，以及在我們邁向氣候中和（climate neutrality）的道路上，亞塞拜然將是至關重要的夥伴。」

歐盟執委會在範德賴恩行前表示：「在俄羅斯持續將它的能源供應武器化之下，分散我們的能源進口來源是歐盟優先要務。」

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）上周透露：「歐盟與亞塞拜然將簽署一份重要的能源安全文件。」（譯者：張正芊）

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