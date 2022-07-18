泰國民運人士遭間諜軟體偵監 政府被控是黑手

（法新社曼谷18日電） 國際數位權利組織公布報告稱，在泰國激烈反政府抗議最高潮階段，數十位民運人士遭名為「飛馬」的爭議性以色列間諜軟體偵監。泰國非政府組織影射政府應為幕後黑手。

廣告 繼續瀏覽後續

2年前，大規模示威席捲泰國首都曼谷，數以千計民眾訴求更多公民自由，並且將嚴厲的冒犯君主法放寬。相關法律禁止批評君主制。

加拿大網路安全監察機構公民實驗室（Citizen Lab）與泰國非政府組織（NGO）iLaw、DigitalReach在報告中確認，約30名泰國社運人士、學者、律師和非政府組織工作人員的行動裝置遭到入侵。這些人大部分與公民權利組織有關。

報告指出：「入侵發生於2020年10月至2021年11月，正好就是大規模民主抗議活動期間，主要鎖定民主運動中的關鍵人物。」

以色列NSO集團（NSO Group）開發的飛馬（Pegasus）軟體可於成功入侵行動裝置後，擷取資料並啟動攝影鏡頭或麥克風。

儘管報告沒有明確指出使用此一間諜軟體的幕後黑手，但表示NSO集團稱，他們只向政府出售這項技術。

iLaw針對調查結果在內部主管摘要中指出：「可以間接得出使用飛馬軟體對付異議人士，對泰國政府大有好處的結論。」

公民實驗室指出，遭這款惡意軟體攻擊人士包括被控犯下冒犯君主罪的律師阿農（Arnon Nampa）、抗議領袖帕努莎雅（Panusaya Sithijirawattanakul）和社運人士賈圖霸（Jatupat Boonpattararaksa）等。

帕努莎雅目前獲保釋，她面臨10項誹謗王室指控。賈圖霸今年稍早也被控侮辱君主政體，他被拒絕保釋。

© 2022 AFP