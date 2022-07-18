澤倫斯基開除檢察總長與安全局長

（法新社基輔17日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天開除檢察總長維涅迪克托瓦與安全局局長巴卡諾夫，原因是兩人的部會官員多人與俄國勾結。這是俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，烏國政府最大的人事地震。

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烏克蘭國內危機發生之際，歐洲聯盟（EU）明天準備討論加強對俄羅斯制裁。在此同時，基輔指控莫斯科對烏克蘭東部和南部多個住宅區發動新攻擊。

新攻擊發生在莫斯科宣布將加強軍事行動、以及烏克蘭指控俄羅斯在歐洲最大核電廠安裝飛彈發射器之後。

澤倫斯基今天表示，大批烏克蘭執法官員涉嫌叛國，他已開除檢察總長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）和安全局（SBU）局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）。

澤倫斯基在全國講話中表示，正在調查烏克蘭安全官員涉嫌叛國、夥同俄羅斯侵害國家利益的650多起案件。澤倫斯基表示，其中60例的涉案官員仍在俄羅斯佔領的領土上「與我們國家作對」。

澤倫斯基表示：「如此大量侵犯國家安全基礎的罪行，以及烏克蘭執法官員與俄羅斯情報機關之間建立的聯繫，對相關領導人帶來非常嚴重的問題。」 澤倫斯基還強調莫斯科對烏克蘭使用毀滅性軍事力量，指稱截至今天，俄軍已向烏克蘭境內目標發射了3000多枚巡弋飛彈。

隨着衝突愈演愈烈、並日益擴大導致全球能源和糧食危機，歐盟外長正考慮禁止從俄羅斯購買黃金。

更多的俄羅斯人物也可能被列入歐盟黑名單。 歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示：「莫斯科必須繼續為其侵略行為付出高昂代價。」

歐盟高級官員表示，歐盟將在明天初步討論加強制裁俄羅斯，但不會在當天做出決定。

© 2022 AFP