節水抗旱 洛杉磯「省水糾察隊」巡邏宣導

（法新社洛杉磯18日電） 美國加州洛杉磯市遭逢乾旱，「省水糾察隊」的艾雅拉（Damon Ayala）每天巡視街道，只要看見有地方積水就會停下腳步了解原因。

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艾雅拉是洛杉磯市水電局（Department of Water and Power）團隊成員，他們會調查鄰里每周數百起有關浪費水的投訴。

他談到一處積水的情況時說：「這不是最嚴重的，但我們希望他們看一下是怎麼回事。」

「看起來他們在這邊有滴灌，因此有可能只是接頭壞了。」 美西地區多年來遭遇嚴重乾旱問題，包括加州。

科學家認為，無節制地燃燒化石燃料等人類活動助長了全球暖化，極端氣候事件變得更為頻繁。 隨着水庫和河流水位處於歷史低點，洛杉磯有關當局祭出限水措施，例如草坪灌溉限8分鐘，每周只能兩次。 艾雅拉發現違規證據後會記下地址，初犯會先警告。

他說：「很多時候他們不知道規定，而我們的職責就是教育他們。」

屢犯者會罰200至600美元（約新台幣6000元至1.8萬元）不等。

艾雅拉說：「我們不是真的要他們的錢，這並不會為我們帶來更多的水。我們是希望讓他們改變行為，進而省水。」

© 2022 AFP