美印第安納州購物中心傳槍響 兇嫌奪3命後遭擊斃

（法新社華盛頓17日電） 美國印第安納州一家購物中心今天驚傳槍響，單一槍手開槍擊斃3人、傷及另外2人，但槍手隨後遭一名旁觀者擊斃。

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印第安納州格林伍德市（Greenwood）市長邁爾斯（Mark Myers）在聲明中說，「格林伍德公園購物中心（Greenwood Park Mall）今天傍晚發生大規模槍擊事件。目前有3人喪命」。

邁爾斯說，槍手是被一名「帶槍人士」擊斃。

根據報導，兇嫌帶着一把步槍和數個彈匣獨自犯案。

警方並未公布受害者、槍手或旁觀者的姓名。事件發生時，購物民眾和購物中心員工在槍聲中四處逃竄尋找掩護。

格林伍德市警方在他們的臉書（Facebook）專頁分享一則貼文，尋求這起槍擊事件的目擊者聯繫相關部門提供消息。

美國槍枝暴力沉�z難愈又添新傷，根據「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）網站資料，每年約有4萬人命喪槍下。

在此之前，一名槍手4日在芝加哥一處富裕郊區舉行的國慶遊行中開火，造成7人死亡、至少30多人受傷。

此外，美國5月也發生兩起大規模槍擊事件。紐約州水牛城（Buffalo）一家連鎖超市5月14日發生槍擊血案，釀10死3傷；5月24日的德州尤瓦爾迪（Uvalde）校園槍擊案則奪走19名學童和兩名教師的性命。

美國槍枝暴力事件近來激增，再度挑起全美對槍枝管制的激烈辯論。美國聯邦眾議院委員會本周將就一項禁止攻擊性武器的法案，展開近20年來首次表決。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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