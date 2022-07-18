義大利上千市長連署促總理續執政領導國家

（法新社羅馬17日電） 上千名義大利市長今天簽署一份請願書，力勸總理德拉吉（Mario Draghi）重新考慮請辭一事，帶領義國渡過通貨膨脹猖獗、歐盟改革與戰爭的難關。

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法新社報導，這份請願書由佛羅倫斯（Florence）、羅馬和威尼斯等市長連署，其中指出：「政府必須繼續運作。」

德拉吉14日向總統提出辭呈，但被要求用些時間考慮是否有可能繼續領導現任政府，直至明年初的大選。

德拉吉預計於20日向國會發表談話，內容不是解釋他維持政府運作的計畫，就是重申他唯有辭去歐元區第三大經濟體總理一途。

市長連署的請願書抨擊了「五星運動」黨（Five Star Movement）「不負責任的行為」。「五星運動」為義大利聯合內閣成員，上周抵制國會社福法案的信任投票；德拉吉曾警告此舉將導致政府垮台。

請願書中寫道：「我們的城市…無法承受今天這種意味停滯不前和分裂的危機，現在需要的是行動、威信和嚴肅以對。」

疫情後的復蘇及社會緊急狀態意味着「我們現在比以往任何時候都更需要穩定性、確定性和一致性，使我們的城市轉型繼續下去」。

「因為沒有了這些更新，義大利也將無法重生。」

© 2022 AFP