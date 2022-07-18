通膨壓力攀 歐洲央行本周料升息

（法新社法蘭克福18日電） 歐洲中央銀行（ECB）21日將召開貨幣決策會議，預計將宣布10多年來首次升息。而在通膨創新高下，歐洲央行面臨採取更多行動的壓力。

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歐洲央行已於7月初停止購入債券的刺激經濟計畫，此舉替升息鋪路。

升息是為了因應空前的物價漲勢，這波漲勢受到供應鏈瓶頸，以及俄羅斯入侵烏克蘭引發能源成本飆漲的影響。

歐元區6月通膨達8.6%，不但創歐元上路以來最大增幅，同時也遠高於歐洲央行2%的目標。

美國聯邦準備理事會（Fed）已於今年稍早展開升息，且幅度不小，歐洲央行持續追趕其他央行同儕的腳步。

歐洲央行的主要存款利率過去8年來為負值，目前為負0.5%。負利率基本上對銀行停泊在歐洲央行過夜的資金收費，屬於懲罰性質，主要目的是為了鼓勵銀行放貸，刺激經濟活動，推升通膨。

根據總裁拉加德（Christine Lagarde），歐洲央行當前的目標是在9月底前調高利率，讓利率脫離負值區間。

荷商安智銀行（ING Bank）總體經濟部門主管布茲斯基（Carsten Brzeski）表示，事後來看，歐洲去年底展開的審慎正常化過程太慢太遲。他指出，隨着新數據引發新的恐慌，歐洲央行（升息）謹慎的一碼幅度可能令人「失望」。

布茲斯基指出，部分歐洲央行官員可能會推動加速行動，但歐洲央行在可預測性和矢志對抗通膨之間得謹慎行事。

© 2022 AFP